Un clásico cordobés es el unipersonal de Mar Tarrés, que este año se presenta con Minas Jodidas, en el teatro Holiday. Si bien la actriz no suele sumarse a los escándalos, el año pasado sobresalió cuando brindó a través de las redes un mensaje contra el bullying y las críticas: "Mi viejo, que era obeso mórbido y me da bronca cuando la gente dice gordo de miércoles y a una persona enferma de cáncer no al insultan, hay mucha impunidad. Lo peor de ésta enfermedad es lo social", había dicho, antes de ser elegida La chica del verano.