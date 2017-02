-PS: La parte del boxeo viene porque a Guido y a mí nos gusta mucho. Nos gustan los deportes de contacto e incluso lo practicamos. Entonces cuando estábamos en el estudio, hace ya casi varios meses, armando el disco y teníamos esta canción "huracán" automáticamente se nos disparaba una idea de que haya una pelea. Fuimos desarrollando la historia y no queríamos hacer un video de una pelea solamente sino mostrar la otra parte de ese peleador que si bien ganó la pelea, pero el después de lo que pasa y su vida como es. Es un deporte lleno de honor, de gloria, de sacrificio, de tenacidad, talento. Algo diferente entre el boxeo y el fútbol es que cuando terminan de pelear y automáticamente tienen que enfrentar a la prensa y a sus seguidores. Se sientan en un atril, media hora después, y enfrentan a la audiencia con el relator al lado y hablan de lo que pasó. En cambio, en el fútbol terminan de perder y no hablo con la prensa, se suben a un micro, se va cada uno a su país y quizás no hacen declaraciones. La diferencia entre uno y otro está en que unos se subieron y se llenaron la cara de golpes, lo cual habla de una postura llena de honor y de respeto a la otra persona. Me parece que es una disciplina espectacular.