Así, a los clásicos dominios como .com, .org o .net y los de países como .ar, .cl, .co o.br), se agregan nuevos dominios que dan cuenta de: marcas (.ferrari, .audi, etc.), sitiois geográficos (.lat, .berlin, .rio, etc), tipos de industrias (.cafe, .rest, .bar, .tienda, etc.), tipos de empresas (.srl, .ltda, etc.), tecnología (.digital, .tech, .app, etc.) y actividades (.shopping, .viajes, etc.), emociones (.love, .lol, etc.). También hay otros polémicos como .sucks, .porn, .xyz y .wtf.