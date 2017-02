NeXt, la computadora que abrió paso al desarrollo de la web

Durante el tiempo que estuvo fuera de Apple, también fundó la compañía NeXt Computer, para lo cual contrató a siete ex empleados de Apple. El primer dispositivo que lanzó la nueva empresa, el 12 de octubre de 1988, se llamó NeXT Computer. También conocida como El Cubo por su estética.