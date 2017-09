Cacho Castaña, sobre el caso Maldonado: "Matan 50 personas en un tren y no pasa nada, desaparece uno y hacen quilombo"

"No tengo tiempo de pensar en eso, ya no me interesan estas cosas. Hay gente que muere todos los días, chicos que se ca... de hambre, hospitales sin insumos y estamos pensando en ese chico que no se sabe si un gendarme le tiró una piedra", agregó al respecto. También habló de Macri, Cristina y su desencanto con el gobierno anterior