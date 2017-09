"En ese momento (por el día 5) había un policía con un perro, nada más y yo no estaba. Ellos decidieron que del otro lado no se pasaba: ellos eran muchos y había un solo policía, con otro de apoyo labrando el acta. No es que se decidió retirar el operativo porque ellos dijeron que del otro lado era tierra sagrada, sino que no se podía pasar porque ellos no lo permitieron", explicó Otranto.