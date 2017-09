En El Recinto le decían "Jipito", pero en El Bolsón, donde vivía hacía cuatro meses, se lo conocía como "El Brujo". Sus amigos del arte marcial lo recuerdan como un tipo generoso. Como no tenía dinero a Roca le ofreció pagarle con un tatuaje. "A mí no me gustan así que le dije que siguiera viniendo, que no había problema. Poco después me trajo un licor de regalo, pero yo no tomo alcohol", ríe el profesor. "Era muy generoso. A mí también, me dijo que me hacía los tatuajes gratis", agrega Sergio.