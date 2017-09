En diálogo con radio Nacional, Díaz Mayer explicó que "desde 2015 cuando (los mapuches) se instalaron en ese predio que tomaron en la zona de Leleque que es de la estancia de Benneton, hemos tenido bastantes hechos que se dieron como motivo de esta intrusión". En esa línea, detalló que no entiende la decisión de Otranto de no rastrillar zonas que los mapuches consideran sagradas, y dijo que "eso nunca nos ha pasado. Las veces que tuvimos que ingresar al predio tomado por diversos hechos hemos ingresado con órdenes de allanamiento por jueces de Esquel, y no hemos tenido ese cuestionamiento".