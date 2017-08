Las historias sobre la violencia que el hombre ejercía sobre su esposa desde que se conocieron, cuando ella tenía apenas 16 años, son estremecedoras. Cristina se crió en un entorno de abuso. "Pegame pero no en la cara", cuentan que le decía a su marido. Aceptaba la sumisión, pero no quería quedar expuesta en el trabajo. "Pedía comida diferente a la de la familia: él exigía bifes con ensalada y el resto comía fideos. Hacía su vida, vivía ahí porque era cómodo, ella estaba sometida a él, dormía encerrado con llave y la dejaba afuera, entonces Cristina se tiraba un colchón en el living", contó Fernández, que asumió la defensa cuando el abogado particular original fue corrido. Una fuente judicial de Azul que tuvo acceso a la causa desde el principio le dijo a este medio que aquel primer defensor jamás planteó la violencia en las pruebas. Eso pudo jugarle en contra durante el juicio.