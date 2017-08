Cristina recordó una tarde de "2013 ó 2014", después de la denuncia que él le hizo, cuando su marido la arrastró por el suelo de la casa y la golpeó delante de sus hijos. "Me cazó de los pelos, me golpeó y me gritó 'si yo quiero te mato, porque ya te tengo denunciada, pero no lo hago porque tus hijos no me van a perdonar'". Los relatos de ese estilo abundan. Santillán contó que Hernández le "voló" el perno de una muela de un golpe, que otra vez le bajó cuatro dientes, pero ella escondía todo para que no sufrieran sus hijos.