Si bien hay versiones de testigos que afirman que la Gendarmería detuvo al joven durante el desalojo de un corte de la ruta 40 el 1 de agosto último, el funcionario dijo que quienes afirman que eso ocurrió no se presentaron a declarar en la Justicia. "No hay denuncias contra los gendarmes, por eso no fueron apartados de la fuerza", señaló Milman en una entrevista con radio FM Blue. Y agregó: "No podemos quitarle el trabajo a alguien que no fue denunciado".