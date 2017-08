"Le reclamamos al juez que, antes que nada, aparezca Santiago", dijo la cuñada de Maldonado a Infobae. "Los testimonios que nos han llegado indican todos que fue llevado por Gendarmería. Y los mapuches no fueron citados a declarar para dar cuenta de los sucesos. Hay irregularidades en las pericias con las camionetas de Gendarmería, lavadas para no dejar rastro y, por el contrario, la pericia realizada con el perro adiestrado indica que Santiago no salió del perímetro de la comunidad. Es decir, fue llevado".