Sin embargo, las primeras dudas en el vínculo aparecieron en el día a día laboral entre ambos. "Ella me comentó que en la casa había un frasco, como el de las novelas turcas. Ella me dijo que ahí, él ponía cocaína y algo parecido a una ceniza. Me dijo que mientras ella trabajaba, él se tiraba en el sillón y se pasaba todo el día ahí tirado", relató Leonor.