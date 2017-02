La anciana expresó también su malestar por el derrotero por el que debió pasar para intentar hacer su denuncia, por segunda vez: "Me tuvieron desde las nueve y media hasta las cuatro de la tarde en la jefatura, como 'bola sin manija'. Me llevaron al hospital, después me trajeron a mi casa, y yo les pregunté a qué me llevaron. Les dije 'qué ganas de hacerlo levantar de la siesta al doctor si yo me siento diez puntos'. Sí, tenía la tensión a 14, pero demasiado baja para la bronca que he comido y demasiado baja con 91 años, casi 92. Que me hayan basureado como me han basureado. No te imaginás la cantidad de papeles que han hecho, la cantidad de veces que me marcaron los dedos".