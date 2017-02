"Jamás me dio indicios de que podía cometer semejante atrocidad. Ya la estafa no me entraba en la cabeza", admitió la mujer durante la charla con el canal de noticias TN, a la hora de repasar la desaparición de su padre el sábado 21 de enero, que terminaría teniendo un desenlace fatal el martes 24, e involucrando directamente a su pareja.