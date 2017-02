"Mi mujer siempre me decía para qué tenés tantos tatuajes… En este momento, me salvaron", dijo aliviado el mecánico sobre los dibujos de sus antebrazos y que no aparecen en el video de las cámaras de seguridad. En ese material, se puede ver a Santiago Corona, el yerno de la víctima junto a otro hombre arrastrando un bulto con manchas de sangre desde el ascensor al auto, que luego sería encontrado incendiado en Esteban Echeverría.