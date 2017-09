"Hace cuatro años que venimos acumulando ganas de comer pizza", aseguró Pablo, que el sábado a la noche no cenó, para poder dar lo mejor en la competencia. "Estoy a dieta, bien vacío, menos los nenes que ellos sí comieron porque si no nos comen a nosotros, pero estamos bien preparados", dijo, al tiempo que dejó saber que según las versiones que escuchó por radio de participantes anteriores "no llegás a la tercera pizzería porque es muy intenso".