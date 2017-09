Fabián Cubero habló sobre el viaje de Nicole Neumann y Facundo Moyano a España: "Que disfrute, yo me ocupo de mis nenas"

"Yo no blanqueo nada porque no tengo nada que blanquear. Me puedo divertir como cualquier otra persona, pero creo que mis hijas hoy no están preparadas para verme con otra pareja, y a Nicole tampoco", agregó el jugador de Vélez, marcando las diferencias con su ex