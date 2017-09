● Permite al vecino realizar un control transparente de la gestión de la

administración del consorcio: ver, descargar e imprimir comprobantes de pago, presupuestos de mantenimiento, resumen de expensas, etc.

● Empodera al vecino, establece una nueva modalidad de participación virtual en las asambleas, para que todas las decisiones adoptadas por el consorcio obtengan un consenso real.

● Establece un sistema de valoración a través del voto de confianza que cada copropietario ofrece y puede retirar si el administrador no cumple con sus funciones.

● Nos permite generar un historial que siempre estará en manos de los

copropietarios, en este sentido cada vez que un administrador acceda a

un edificio nuevo, se encontrará con una plataforma funcionando de

forma ordenada y prolija.

● Permite al administrador obtener una herramienta profesional de gestión en forma gratuita para la liquidación de expensas, el pago de salarios al personal y la administración de proveedores.

● Habilita al administrador un sistema comunicaciones directas, comunicación de obras, avisos de novedades, cumplimiento de medidas de seguridad, etc.

● Otorga al administrador un sistema de gestión de ticket por reclamos.



Reclamos: denuncias y audiencias



Los vecinos pueden denunciar a los administradores que no cumplen

con sus funciones ante Defensa al Consumidor. A tal efecto, se realizan

audiencias de conciliación con el objetivo de acercar una solución.