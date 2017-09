Cuarto, Sarmiento no estaba solo. Formaba parte de una dirigencia (no solamente política) que sabía que gobernar implica no solo ejercer el gobierno (o gestionar, como se dice ahora) sino también, y al mismo tiempo, perfilar un proyecto de país adonde dirigir los esfuerzos. En el caso de las generaciones políticas e intelectuales de las que Sarmiento participó, este consenso terminó siendo el efecto de un conjunto de conflictos no exentos de violencia. O sea, no era un proyecto pacífico surgido de la serenidad de una tertulia literaria sino la resultante de tensiones entre clases, grupos y facciones con suficiente lucidez y reflexividad sobre su actuar como para proyectar y concretar un país nuevo.