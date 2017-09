Yo lo hubiera titulado Sarmiento militante, porque Sarmiento más allá de la orientación que uno tenga, los acuerdos o desacuerdos, fue por sobre todas las cosas un militante político. […] Si a ustedes, a cualquiera, le preguntan qué presidente argentino clausuró y cerró un diario muy importante, ¿qué me dicen todos? "Perón", ¿no? La Prensa, Perón. Bueno, en este libro me acabo de enterar que el insigne maestro Domingo Faustino Sarmiento, cuando fue presidente, cerró el diario La Nación. […] El fundador del diario La Prensa se tuvo que ir a Montevideo porque el que cayó preso y estuvo a punto de ser fusilado fue Bartolomé Mitre, todo esto durante la presidencia de Sarmiento. Mirá vos, ¿no? Bueno, la verdad que yo no lo sabía y es una buena cosa enterarse de estas cosas, porque viste cómo no te informan y sobre todo que hay universitarios presentes que estoy segura tampoco lo sabían. Pero lo que es importante saber estas cosas y por eso recomiendo el libro. […] Cómo nos han mentido durante 200 años, es increíble… Hasta yo que la verdad que me consideraba —dentro de todo— una persona bastante informada porque me gusta leer, me gusta estudiar historia, esto no lo sabía. Te imaginás al que no le gusta la historia…(Discurso de CFK, Casa Rosada, septiembre de 2012).