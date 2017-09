En otro tramo del reportaje, reveló que el legislador porteño Gustavo Vera se comunicó con él en las últimas semanas: "Me llamó diciéndome que era muy amigo de su Santidad y que ellos sabían todo lo que había pasado. Que tenían los datos necesarios y lo único que restaba saber era dónde está Santiago. Me puso mal, le pedí que si tenía algún dato que se acercara al juzgado. Sentí angustia. Evidentemente esta persona no tenía nada cierto".