A poco tiempo de empezar a dejar sus mensajes en la calle, Verón sintió que del otro lado empezaban a llegar respuestas. Que se creaba un código con personas a las que no conocía: "Me ha pasado de gente que me escribe y me cuenta que ha terminado relaciones de años porque se animó a decir algo o que renunció a un trabajo en el que hacía 20 años que estaba y no era feliz, todo por un cartel mío de tres palabras que decía 'la rutina mata'".