Oscar Brahim es taxista desde hace más de 20 años y el responsable de los mensajes que durante muchísimo tiempo aparecieron en lo alto del puente de Córdoba y Juan B. Justo, sobre las vías del San Martín. Frases que sorprendían a miles de personas todos los días camino de la oficina, la facultad, la obra o la escuela y que quisieran o no, les daba algo en lo que quedarse pensando. El último apareció ahí en 2015, después de la asunción de Mauricio Macri y tras 12 años ininterrumpidos de gobierno kirchnerista. "The house is in order", decía.