Las preguntas de Ludmila, la mayor de las cuatro, no tardaron en aparecer. "Desde hace un año más o menos, empezó a preguntarme por qué vivíamos de esta manera", le relató Yamila a Infobae, y se quebró en llanto en medio del testimonio: "A veces me quedo sin respuestas. Se me traban las palabras. No sé qué decirle. Le digo que no tenemos plata como para estar mejor y que algún día vamos a tener una casa más linda. Pero a ella le cuesta entenderlo. Me pregunta '¿Por qué tenemos que vivir así?'. Y yo me muero de tristeza porque veo que todos sus amiguitos de la escuela tienen una casa".