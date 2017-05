Para Sancevich, París murió privada de la libertad y la Policía no llevó a cabo ninguno de los protocolos establecidos para casos como estos, donde una persona tiene -presuntamente- un ataque de nervios. "No sabemos si fue objeto de tormentos, si hubo acoso, si quiso huir porque vio algo, no sabemos por qué se dio la supuesta crisis", aclaró el abogado de la APDH. Sin embargo, desde el ministerio de Seguridad provincial aseguraron rápidamente que no hay elementos para sospechar del accionar policial.