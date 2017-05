Por otro lado, al ser consultado por obispos que se han pronunciado en contra del "2×1" y particularmente por monseñor Víctor Fernández, rector de la UCA, quien declaró que el papa Francisco dijo que "no se puede aplicar la ley más benigna en todos los casos", Aguer respondió: "La cuestión no es estar a favor o en contra del '2×1', problema cuya estricta argumentación me supera y sobre el cual corresponde escuchar a los expertos".