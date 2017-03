En octubre, durante el primer "Paro Nacional de Mujeres", una de las consignas generó un fuerte apoyo entre algunos e indignación entre otros: se pidió que los hombres no fueran a la marcha y, en caso de ir, que caminaran atrás y no tomaran ningún rol protagónico. El miércoles habrá otro "Paro de mujeres", esta vez internacional, y el rol que deben ocupar los varones vuelve a ser un tema ríspido. No hay entre las agrupaciones feministas una postura homogénea: hay quienes creen que los varones deben parar y marchar junto a las mujeres y hay quienes creen que es importante que las mujeres salgan a la calle y los varones se queden en casa cuidando a los chicos, haciendo la comida, lavando los platos.