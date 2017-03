La consecuencia de esa falta de capacitación es evidente: "Muchas violaciones no fueron denunciadas por el temor a sufrir más violencia, represalias y estigma social". Además, redunda en la desprotección que sufren las víctimas en el momento de riesgo máximo (después de que el agresor se entera de que fue denunciado). Y señala que a pesar de que las sobrevivientes de la violencia doméstica pueden pedir medidas de restricción y prohibición de acercamiento para sus agresores, "la falta de control policial muchas veces conduce a la desprotección de las víctimas". Esto es, una mujer puede haber accedido a un botón antipánico pero si la Policía no llega cuando lo acciona, la medida no sirve y puede, como ha ocurrido, terminar en un femicidio.