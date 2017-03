También sería reubicada la estatua de Juana Azurduy -la que desplazó a Colón-, lo cual no puede ponerse al mismo nivel de pérdida patrimonial por varios motivos. Primero, no se trata de un monumento con valor histórico como lo era el de Cristóbal Colón –removido por Cristina Kirchner contra viento y marea y sin respaldo judicial aunque sí con anuencia del entonces jefe de Gobierno Mauricio Macri-, que fue una donación de la colectividad italiana con motivo del Centenario y por lo tanto llevaba allí un siglo, formando ya parte del tradicional paisaje urbano. Por otra parte, el monumento a Azurduy deja mucho que desear en cuanto a calidad estética: no sólo no armoniza con el estilo arquitectónico de la Casa de Gobierno sino que fue esculpido con un material de baja calidad que le da, a poco de inaugurado, un desagradable aspecto de deterioro.