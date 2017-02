Hola Lucía, te escribo porque leo tus columnas y creo que vos tal vez puedas ayudarme con algo que me pasa. Primero algo sobre mí, tengo 23 años, soy heterosexual y desde hace tiempo (un año) siento que realmente no me interesa el sexo, lo cual hace que me abstenga de buscar relaciones sentimentales porque pienso que la otra persona no lo va a entender, o no le va a gustar. Mi duda es qué pensás que puedo hacer, si esta condición de asexuado es algo normal.

Gracias y saludos,

Nicolás