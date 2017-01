Hola Lucía. Te escribo porque el mes pasado estuve de vacaciones en la costa con unas amigas y conocimos a un grupo de chicos, y con uno de ellos pegué muy buena onda, y terminé pasando casi todas mis vacaciones con él, nos entendemos muy bien, nos gustamos mucho, no fue solo una cosa física sino que también estábamos muy cariñosos y él me presentó a sus amigos y yo a mis amigas. Quedamos en vernos cuando ambos volvieramos, yo volví hace un par de días, él todavía no y estamos hablando por chat (cosa que no necesitabamos hacer allá). Lo noto un poco distante y no sé si tan enganchado, pero por como hablamos siento que todo sigue en pie, que los sentimientos están, cuando hablamos, está todo bien, aunque no es tan seguido, pero eso puede ser algo de internet quizás… ¿te parece que una relación que empezó en unas vacaciones puede tener futuro?