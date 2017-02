—Sí, me temo que la estupidez del anti-intelectualismo es algo que no entiende de fronteras, es transversal, global. He hablado con algún colega argentino y veo muchos puntos en común. Es verdad, todo aquello que suponga un esfuerzo para el alumno es considerado casi una especie de tortura: no puede haber exámenes, no puede haber competencia. Claro, uno no ha de fomentar en una escuela la competición entre alumnos pero sí el afán de superación; eso es algo que debe proceder desde la casa, que debemos como padres inculcar en nuestros hijos. Y no tiene nada de malo, es sano.