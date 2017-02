"Sin asimetría entre adultos y niños no hay educación –insiste Narodowski-. La utopía de una escuela indolora, 'copada', para 'disfrutar', como valor único y supremo de la existencia, es un artilugio para no hacerse cargo de formar. Es un remedio 'progre' para no sentir el dolor de nuestra cultura contradictoria y renegar de nuestro lugar de adultos que, lo queramos o no, somos a quienes recurren nuestros alumnos para reconocer los límites que impone la vida social. Negarnos a esa palabra, negarnos al no, es habilitar cualquier forma de vínculo, incluso los más abyectos".