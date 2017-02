La educación secundaria debe ser el tema central de estas acciones. Hoy leemos noticias todos los días sobre los malabares que debe hacer la Universidad de Buenos Aires (UBA) para no perder alumnos en su CBC. Es que si, como demuestran todas las evaluaciones y las pruebas internacionales de educación como las PISA y las TERCE (no tenemos muchas esperanzas sobre los resultados que arrojen las Pruebas Aprender), los chicos que llegan a quinto año carecen de comprensión lectora, o no pueden resolver una problema matemático sencillo, o no logran ubicar los hechos más importantes de la historia en un eje cronológico correcto, no es ilógico que fracasen en la universidad. Algunas universidades nacionales retiraron su examen de ingreso porque los chicos no lo aprobaban, entonces las únicas beneficiadas terminan siendo las casas de estudios universitarios de baja calidad que se comportan como una góndola de títulos para jóvenes. Si miramos el anuario educativo, nos asombramos cómo ha crecido la matrícula en educación superior privada por sobre la pública y gratuita. Y no justamente las mejores universidades privadas como la Di Tella, San Andrés o la Austral sino las de baja calidad académica, que son el recurso más a mano que tienen los jóvenes que fracasen en una cada día menos exigente universidad pública.