—No, ¿sabés que no? A mí me costó un poco más, pero no desde un lugar de víctima, era una outsider, entonces meterme costó más. El camino fue natural más allá del género. Particularmente en el laburo no siento eso. Sí me he enfrentado con situaciones de violencia de género. Es muy interesante el cuestionario que estuvimos circulando, es muy extenso pero sugiero que lo busquen y que lo hagan porque hay situaciones que uno las tiene naturalizadas. ¿Tu novio alguna vez te dijo tal cosa? Y me encontré diciendo: "Uy, yo de pendeja si un novio me decía 'si sos modelo, te dejo'", "Me ama". Cosas que uno tiene naturalizadas. La situación de un exhibicionista en el bondi cuando era chica, de un tipo tocándose en el auto y llamarme y preguntarme dónde queda tal calle. Tengo 46 años, hay cosas que se naturalizaron y uno dice: "Ah, pero…".