—Sí, es la palabra que más conocen todos: "Esto es muy caro", "esto no se hace", "no podemos hacerlo". No hacemos, por ejemplo, campañas publicitarias, es todo con base en redes y hacernos conocer. No me parece que corresponda hacer una campaña publicitaria que cuesta millones de pesos para que te cuente quiénes están al aire. Eso también repercute a la hora de medir o no medir quién te escucha o no. Va a tardar un poco más el oyente en darse cuenta quién está al aire. Hoy tenés a Romina Manguel, a María Laura Santillán, a Román Lejtman, al Cholo Gómez Castañón, a Osvaldo Bazán, van a tardar quizás, van a saberlo por redes, pero es muy diferente a empapelar la ciudad.