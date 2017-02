"Me volví loco cuando supe lo de las violaciones y quería saber qué había pasado con mi hija, pero también es cierto que hacen un gran trabajo los docentes allí —continuó Dalmasso—. Pero este Gobierno, que debió controlar el albergue, no lo hizo y como no controló bien, decide cerrar el colegio. En lugar de construir, destruye, que es lo más fácil". Y remató: "El Estado sigue vulnerando el derecho de los chicos discapacitados y los que no fueron abusados también son víctimas".