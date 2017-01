"Bordón está en el mismo pabellón, en la celda 3, también de la planta baja. Pero no comparte nada con los sacerdotes ya que, a raíz de la causa, no hay buena relación entre ellos. Tuvieron algunas peleas y discusiones fuertes y por eso se decidió separarlos, que no estén en las mismas celdas y que no coincidan en los espacios comunes", acotaron, aclarando que este sector de la prisión está reservado para procesados por violencia de género, femicidios y abusos sexuales.