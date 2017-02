Hope Funds había hecho su fortuna con una serie de "contratos de mutuo", esquemas donde grandes y pequeños inversores aportaban dinero bajo la promesa de fabulosas tasas de hasta el 12% anual. La mayoría de los clientes de ambos equipos legales, cerca de 200, aseguran no haber visto un peso de vuelta, ni de interés o inversión inicial, en lo que sería un gigantesco esquema Ponzi similar al que llevó a la cárcel a Bernie Madoff, ex cabeza del NASDAQ. El daño acusado por Hope Funds, por lo pronto, no tiene un número, ni en total víctimas ni en dinero; ni la Justicia lo sabe a ciencia cierta. Fuentes alrededor del caso especulan en miles a los ahorristas presuntamente estafados, con un número multimillonario de plata detrás. El estudio Iezzi & Varone, hasta el momento, recibió más de mil consultas de todo el país.