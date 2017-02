El documento redactado por Hope Funds que recibió el joven incluye subtítulos como "reestructuración del pasivo", habla de "un Comité de Acreedores", de una "homologación del acuerdo" ante el juez competente y tiene un mecanismo que, tal como está redactado, representa una mordaza legal que favorece a la empresa. En el segundo capítulo, el cuarto punto asegura que "de no producirse la homologación por cualquier causa ajena a las partes" el acreedor no podrá pedir la quiebra de la empresa y "mantendrá su intención de contribuir a la superación de las dificultades económico-financieras" de Hope Funds. O sea, el que firma, si es que no se aprueba el acuerdo en Tribunales, no puede demandar comercialmente.