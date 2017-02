—Yo separo muy bien las puertas abiertas a que esas puertas sean mal utilizadas y pueda ingresar cualquiera. Llegué con mi familia teniendo 5 años, luego nos fuimos y a los 17 años me vine para hacer mi carrera. Vivo en este país y nunca nadie me dijo: "Ah, vos sos extranjero, no podés trabajar", nunca jamás, jamás. Lo he comentado mucho cuando he ido a otros países latinoamericanos que por ahí a la prensa no le gustaba mucho que actores extranjeros fueran a ocupar lugares de otros actores, me pasó en Venezuela. Yo decía: "Vengo de un país donde yo soy extranjero pero a mí nunca nadie me ha preguntado por qué. Nunca me ha exigido ni siquiera nacionalizarme. Me ha dado la libertad que se le da a cualquier ciudadano en el país". Este es un país de inmigrantes, ¿pero qué pasa? No me parece mal que haya un control, ver qué personas estamos recibiendo. Lo hacen muchos países. Cuidar un poco nuestras fronteras. Mis conciudadanos, el paraguayo digno, el paraguayo que tiene ganas de venir y trabajar, estudiar, hacerse de una profesión, ese paraguayo siempre va a ser bien recibido, va a tener las puertas abiertas. Ahora, aquel que tiene malos antecedentes, ¿qué puede aportar a la Argentina? No está mal que nos cuidemos. Paraguay debería hacer lo mismo, cuidar sus fronteras. También es cierto que hay muchos ciudadanos argentinos no tan santos que van a Paraguay y delinquen también, delinquen.