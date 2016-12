Sin embargo, a pesar de todas estas acusaciones, Hope Funds no cierra. Todo lo contrario: la empresa sigue vendiendo. "Zero", un negocio orientado a la reducción de basura del que varios ex colaboradores de Blaksley descreen altamente -"no lo tiene ni la NASA y ahora lo tiene Enrique", se ríe un ex colaborador- es su nuevo caballito de batalla. Y todavía quedan vendedores tras un fuerte éxodo en las filas de Hope Funds, incluido uno de los jefes de grupo, hoy acusado en la causa de la jueza Servini.