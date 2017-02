Por otro lado, reveló que el hombre la "anestesiaba con fines sexuales. Era su morbo. Tuve dos estados de coma en tres meses por la anestesia que me daba". "Cuando veo que los abogados lo defiende, que puede quedar libre, me genera impotencia. Este hombre puede matar a una persona. ¿Hasta que no mate a alguien no va a estar preso? Cuando lo quise denunciar la policía me dijo que no tenía sentido, porque iba a ser un caso archivado. Lo quise denunciar en la comisaría de la mujer y no tuvo trascendencia", afirmó.