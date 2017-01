Es decir, ya no más Facebook, WhatsApp, otras redes sociales, videojuegos o navegar por Internet para el personal en servicio. La respuesta a esto será darle a cada policía un celular propio de la fuerza, un aparato básico, marca Samsung a cargo de la firma Movistar -"ya fue licitado", asegura una fuente en la cartera de Seguridad-, con un GPS activo y permiso para llamar a "dos o tres números familiares", además de los contactos policiales necesarios. El proceso de implementación será largo; es decir, no hay 25 mil teléfonos en plaza. "Se van a comprar 5 mil en febrero y 4 mil en los meses siguientes", asegura la misma voz. Esta, por otra parte, no será la única inversión en la fuerza conducida por el comisario inspector José Potocar.