Uno de los 54 comisarios apunta: "No es malo que mande Potocar, para nada. Hay una gran diferencia entre lo que puede pasar y la realidad. Tiene capacidad de mando, olvidate. Lo único es que hay que verlo en el campo. Cuando tenía la circunscripción I tenía Plaza de Mayo, Congreso, toda la zona de marchas y piquetes, eso lo manejaba con mucha muñeca. Pero otra cosa es ser la cabeza de todo. Tiene mucha iniciativa, experiencia. Y no es mal tipo; es afable y educado. Lo importante es que no se lo coma la escena".