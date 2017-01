El padre de Tobías reclamó que nadie le ofreció una ayuda clara para salir adelante. "Esa zona es todo un problema con los alacranes. A mí me picó uno hace tres años y a mi esposa le pasó lo mismo hace tres meses, pero el que la picó no tenía veneno en su aguijón. Desde el Instituto Pasteur me dijeron que iban a venir a fumigar la casa, pero nadie vino todavía. Yo ya no sé qué hacer", explicó.