"En lo posible no andar descalzo y sacudir la ropa y los zapatos antes de ponérselos", dijo la médica. También recomendó, ante el caso de ser picado por el insecto, aplicar hielo en la zona para que la sangre no circule tan rápido en caso de tener la toxina y no automedicarse. Lo mejor en esos casos es consultar un médico en forma urgente y, en lo posible, llevar el alacrán que picó a la persona en un frasco de vidrio.