Mi novio y yo acabamos de mudarnos juntos, él tiene 27, yo 28, y estamos juntos hace mas o menos 6 meses. La cuestion es que yo gano bastante más que él, no es que yo gane muchísima plata (mi sueldo mensual es de alrededor de 18 mil pesos), pero él trabaja free-lance, y además es muy malo con la plata, cuando tiene se la gasta en cosas bastante prescindibles. Me incomoda mucho hablar de este tema con él, y creo que a él también le averguenza esta "asimetría financiera" (cuando he intentado discutirlo, cambia de tema enseguida) pero la cosa es que hasta le he tenido que prestar plata para salir con amigos y creo que el asunto no da para más. Estoy enamorada de él, pero él no asume el problema. ¿Qué me sugerís? Gracias, Andrea