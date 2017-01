Además de hacer público que buscarán que se cambien las leyes que no permiten juzgar a menores y en medio del convulsionado debate que se desató tras la muerte de su hijo por la edad de imputabilidad, Fernando y Eliana hicieron un pedido específico al juez Velázquez: no dejar en libertad al menor de 15 años detenido en Chile, también de nombre Brian. "No puede quedar libre, por mi hijo y por los hijos de todos. Esto no puede pasar más", argumentó la mamá.